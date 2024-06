Euro 2024, il ritiro della Germania è un incubo: "Troppe zanzare, non possiamo uscire"

Getty Images

Laè padrona di casa a, ma questo non risparmia i tedeschi da vivere una situazione di scomodità al limite del sopportabile econfessa le difficoltà: "".Il motivo? Nonostante il luogo scelto dalla DFB (la Federazione tedesca, ndr) sia meraviglioso e immerso nel verde per preparare le partite in tranquillità, giocatori e staff devono convivere con alcune ospiti particolarmente gradite che stanno trasformando il ritiro in un incubo., al punto da costringere il commissario tecnico Nagelsmann a ridurre al minimo indispensabile gli allenamenti all'aria aperta per evitare punture e conseguenti problemi di salute ai calciatori.

"Ci troviamo difronte a una vera e propria invasione di zanzare. Quando c'è vento ce ne sono di meno e possiamo lavorare all'aperto, ma in caso contrario siamo costretti a stare al chiuso", ha spiegato il ct tedesco.- Come affrontare l'invasione di zanzare? La Federcalcio tedesca ha bonificato l'area intorno al ritiro della Germania utilizzando. Per questo motivo i giocatori preferiscono comunque restare all'interno dell'edificio.- Ma dove si trova il ritiro della Germania a Euro 2024? Il campo base dei tedeschi si trova a, in, in un'area che si estende su 1400 metri quadrati ed è circondata dai boschi. Un luogo perfetto per godersi la natura e respirare 'aria buona', ma anche habitat ideale per insetti e proprio quelle zanzare che stanno trasformando il ritiro di Kroos e compagni in un vero e proprio incubo.