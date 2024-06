Euro 2024, record in Repubblica Ceca-Turchia: 19 cartellini!

Getty Images

Nella partita vinta 2-1 dalla Turchia contro la Repubblica Ceca Volksparkstadion di Amburgo l'arbitro romeno Istvan Kovacs (assistito dai connazionali Vasile Marinescu e Ovidiu Artene, con il norvegese Espen Eskas quarto uomo e il polacco Tomasz Kwiatkowski al Var) ha estratto dal taschino i- I primi due per il centrocampista ceco della Fiorentina, Antonin. Al 31' tocca al turco Salih Ozcan, al 34' all'attaccante ceco Patrik Schick (per proteste dalla panchina, era diffidato), al 37' all'attaccante turco della Juventus, Kenan Yildiz.

- Nella ripresa il turco Ismail Yuksek viene ammonito prima del gol del vantaggio segnato da Hakan Calhanoglu su rigore al 51'. Al 64' cartellino giallo per il turco Mert Gunok. Al 66' Tomas Soucek segna il gol del momentaneo pareggio per la Repubblica Ceca e viene ammonito il centrocampista turco dell'Inter, Hakan Calhanoglu. Al 68' tocca al portiere turco Ugurcan Cakir (dalla panchina), all'80' al difensore Mert Muldur (ex Sassuolo). All'84' vengono ammoniti dalla panchina i cechi Vitezslav Jaros e Lukas Cerv, all'85' il turco Samet Akaydin.

- Nei minuti di recupero vengono ammoniti il ceco Ladislav Krejci al 91' e, dopo il gol della vittoria per 2-1 della Turchia segnato da Cenk Tosun al 94', i turchi Kaan Ayhan e Orkun Kokcu al 95'. Al 98' nella panchina della Repubblica Ceca viene ammonito Tomas Soucek ed, dall'altra parte viene ammonito il giovane talento turco del Real Madrid, Arda Guler.