Euro 2024: zaino sospetto, a Berlino sgomberata una parte della fan-zone

49 minuti fa



Una parte della fan-zone di Euro 2024 vicino al Palazzo del Reichstag a Berlino è stata sgomberata dalle forze di sicurezza a causa del ritrovamento di uno zaino ritenuto sospetto. Come si legge su Sportmediaset, lo zaino è stato trovato all'ingresso dell'area dedicata ai tifosi venuti a seguire gli Europei in Germania e un uomo è stato fermato per accertamenti. Sono intervenuti sul posto un'unità cinofila della polizia di stato tedesca e gli artificieri.



Beate Ostertag, portavoce della polizia di Berlino, spiega: "Per precauzione è stata allestita un'area riservata. La borsa viene ora esaminata. Potrebbe anche essere che qualcuno non l'abbia portata nella zona dei tifosi perché lo zaino è più grande del formato A4 consentito". L'area riservata è larga 200 metri e non copre l'intera fan zone. Tre ingressi sono stati chiusi, uno è rimasto aperto. L'incidente non ha alcun impatto sulle visite al "Fan Mile" davanti alla Porta di Brandeburgo, dove l'accesso resta consentito.