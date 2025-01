AFP via Getty Images

Europa League LIVE tutte le gare, risultati e classifica

Ultimo turno di Europa League, in campo tutte le protagoniste della League Phase che si chiude con 90' in cui tutto può succedere e ogni gol può cambiare la classifica finale e il tabellone per i playoff e gli ottavi di finale. Seguiremo tutte le gare minuto per minuto con aggiornamenti costanti.



Queste le gare in programma alle 21: Ajax-Galatasaray, Dinamo Kiev-Rfs, Anderlecht-Hoffenheim, Athletic-Viktoria Plzen, Fcsb-Manchester United, Ferencvaros-Az Alkmaar, Lione-Ludogorets, Maccabi Tel Aviv-Porto, Midtjylland-Fenerbahce, Nizza-Bodo/Glimt, Olympiakos-Qarabag, Rangers-Union St.Gilloise, Real Sociedad-Paok, Slavia Praga-Malmoe, Tottenham-Elfsborg, Twente-Besiktas