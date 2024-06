Getty Images

In Germania è ormai tutto pronto per la competizione vinta nell'ultima edizionee che è pronta a scattareGli azzurri non partono tra i favoriti del torneo e l'idea che si possa bissare il successo è certo complicata ma, reduce dalla vittoria dello, sa come si ribaltano i pronostici.A proposito di favorite, griglie di partenze e potenziali outsider,Oltre alla già citata Italia, impossibile non considerare nel noveroLa prima è, rosa alla mano, la squadra più attrezzata del lotto. La seconda gioca in casa e sta completando un processo di rinnovamento che lascia ben sperare. La terza è la sconfitta dell'ultima edizione, ha nel motore unin più e punta a mettere fine a un digiuno quasi sessantennale. Partono un gradino sotto,ma sono squadre che hanno talento, classe e giocatori tali da poter sovvertire le gerarchie in un mese di gare.

E voi? Cosa ne pensate? Diteci la vostra nel sondaggio sottostante: 'Chi vincerà gli Europei?



CLICCA QUI PER VOTARE E PARTECIPARE AL SONDAGGIO