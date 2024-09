Eurorivale Roma: Guruzeta trascina l'Athletic, 3-1 al Celta Vigo

Getty Images

Giovedì 26 settembre è in programma una delle partite più affascinanti del primo turno di Europa League: la Roma riceve all'Olimpico l'. I baschi nella loro gara di campionatoA segno con una doppietta, l'attaccante di manovra che spesso apre gli spazi per i fratelli Williams (Nico è infortunato). Dietro di lui hanno giocato Inaki Williams, Oihan Sancet e l'ex Torino Alex. L'altro gol, il terzo, è stato messo a segno dal giovane attaccante, subentrato nel finale proprio a Guruzeta.

In classifica,, con due partite in più rispetto al Barcellona primo, una rispetto al Real secondo e due rispetto all'Atletico quarto. Fino ad oggi quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte per gli zurigorri (biancorossi).