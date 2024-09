Ex Cagliari e Verona, ufficiale: Ionita trova squadra in Serie C

Getty Images

. Dopo il prestito della passata stagione, il centrocampista moldavo (classe 1990 ex Cagliari e Verona) ha firmato un contratto fino a giugno 2025 con lo stesso club lombardo, retrocesso in Serie C.Ionita era libero sul mercato degli svincolati dopo il termine dell'accordo col Pisa lo scorso 30 giugno.- Calcio Lecco 1912 comunica di aver raggiunto un accordo con Artur Ionita, che torna in bluceleste firmando un contratto fino al 30 giugno 2025.Sbarcato sulle rive del lago nel 2023, in prestito dal Pisa, il classe 1990 nella sua prima annata ha raccolto 36 presenze con 4 gol e 4 assist, risultando tra i migliori giocatori della rosa.

Nella sua carriera l’esperto centrocampista moldavo (73 presenze e 4 reti con la sua nazionale) ha collezionato 210 presenze e 14 gol in Serie A, 98 gettoni in Serie B con 7 gol, più 142 in Svizzera con l’Aarau tra le prime due serie.In Italia, oltre a quella bluceleste, ha vestito le maglie di Cagliari, Benevento, Verona, Pisa e Modena.Le parole del vicepresidente Francesco Aliberti: “Siamo felici di dare il bentornato ad Artur nella grande famiglia bluceleste. Questo innesto si inserisce in una linea societaria volta ad accrescere sempre di più il valore della rosa, rendendo il progetto sportivo ancora più competitivo”.

Le parole di Artur Ionita: “Sono felicissimo di poter tornare ad indossare la maglia del Lecco, in questa città fantastica in cui mi sento a casa. Non vedo l’ora di scendere in campo insieme ai miei compagni e regalare tante gioie ai tifosi che mi hanno dimostrato un grande affetto”.