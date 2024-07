Juventus, Di Gregorio alle visite mediche: l'accoglienza dei tifosi al J-Medical VIDEO

Calciomercato

Buongiorno



Guardate un po' chi è arrivato questa mattina... pic.twitter.com/zb04KsZnRo — JuventusFC (@juventusfc) July 5, 2024

Un affare chiuso ormai da tempo, che adesso è sul rettilineo finale verso l'ufficialità. Tramancavano gli ultimi dettagli da definire: l’ormai ex portiere del Monza ha già firmato il contratto che lo legherà ai colori bianconeri, con unOperazione inper il classe 1997, miglior portiere dell’ultima Serie A, che sarà il nuovo numero uno bianconero. Da tener presente che, inoltre, l’affare Di Gregorio fa felice anche l’Inter: la percentuale incassata dai nerazzurri in questo affare è del 10%, quindi di circa 2 milioni.- Di Gregorio si è presentato in mattinata al J-Medical per i test di rito, assieme a Rugani e De Sciglio, ed è stato accolto dall'entusiasmo dei tifosi bianconeri presenti.