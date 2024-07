Quanto guadagnerà Michele Di Gregorio alla Juventus e com'è il contratto

gettyimages

Giornata di visite mediche per, prima della firma del contratto che lo legherà ai bianconeri. Di Gregorio firmerà un contratto di 5 anni con la Juventus, durante i quali percepirà poco meno di 2 milioni di euro netti a stagione. Questa cifra riflette l'importanza che il club attribuisce al portiere, considerandolo un tassello fondamentale per le future stagioni. Non a caso, saràa lasciargli il posto. E da titolare.L'accordo tra Juventus e Monza prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Juventus verserà 4 milioni di euro immediatamente per il prestito e ulteriori 16 milioni di euro al momento del riscatto obbligatorio, portando il valore totale dell'operazione a 20 milioni di euro.

Di Gregorio, classe 1997, lascia il Monza dopo quattro stagioni, due in Serie B e due in Serie A, e un totale di 144 partite con 160 gol incassati.