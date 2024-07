Ex Juventus, Douglas Costa rescinde con il Fluminense: è senza squadra, dove può andare

ZUMAPRESS.com

Non c'è pace perdopo la fine della sua avventura con la. Il brasiliano ha annunciato lacon il: troppe critiche, troppe prestazioni deludenti hanno spinto l'ala a mollare. L'ex Bayern Monaco ha chiuso l'esperienza con una delle big del Brasilerao con il non brillante score diDouglas Costa è finito nel mirino dei tifosi, come riporta Globo, che ne criticano l'atteggiamento in campo e fuori. Il Flu èin campionato. Eppure l'avventura pareva iniziare col passo giusto: il giocatore aveva accettato dipur di arrivare nel nuovo club.

Quale futuro ora per lui? Dal Brasile rimbalzano voci di un interessamento del, dalla Turchia, lo stesso club dove doveva andare prima dell'inserimento del, una storia nata bene e finita male. Lasciata l'Italia, il brasiliano è passato per ilprima di tornare in patria, al. Dopo un anno a, ai, aveva scelto di ripartire dal club di. Ora è di nuovo senza squadra e, ai, ci sarà sicuramente qualche altro team pronto a scommettere sul suo incontestabile talento.