Ex Juventus, Szczesny al Barcellona: cosa succede lunedì

Su X, Fabrizio Romano conferma l'arrivo di. Ricordiamo che, dopo la risoluzione del contratto con la Juventus, il 34enne Szczesny aveva le idee chiare sul suo futuro: ritiro dal calcio giocato. L'infortunio di ter Stegen però ha aperto la porta a un ritorno in campo, cona ritornare sui suoi passi, accettando la proposta blaugrana.: "Sì, ora sono in trattativa e sto considerando il trasferimento del Barça. E' uno dei migliori club al mondo, sarebbe irrispettoso se non considerassi questa opzione per la mia carriera".. Szczesny domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto (fino al 30 giugno 2025).

, che con Szczesny aveva trovato l'accordo per una buonuscita di 4 milioni di euro per separarsi. Con la firma del polacco con il Barcellona i bianconeri potrebbero risparmiare circa 2 milioni di euro. Il motivo, secondo quanto racconta Tuttosport, è legato a un accordo tra la Juve e il giocatore: se avesse trovato un nuovo club avrebbe rinunciato alla metà della buonuscita.