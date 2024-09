Ex Liverpool, ufficiale: Lovren lascia il Lione e va in Grecia

Getty Images

annuncia l'ingaggio a titolo gratuito del difensore croato (classe 1989 ex Liverpool), che ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2026.Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, Lovren viene ceduto al Lione per 9 milioni di euro nel mercato invernale del 2010. Nel mercato estivo del 2013 passa per 10 milioni di euro al Southampton, che un anno dopo lo rivende al Liverpool per 25,3 milioni di euro. Poi ad agosto 2020 si trasferisce per 12 milioni di euro in Russia allo Zenit di San Pietroburgo, che a gennaio 2023 lo cede al Lione per 2 milioni di euro.

In carriera Lovren ha vinto una Champions League, una Premier League, una Supercoppa Europea, una Coppa di Francia, tre campionati russi, due campionati croati, 3 Supercoppe russe e una coppa di Croazia oltre al secondo posto in nazionale ai Mondiali 2018.