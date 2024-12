Getty Images

L'avventura di Francescoallaè coincisa con uno dei momenti più delicati nella storia del club blucerchiato, tra il rischio di fallimento, l'annata della retrocessione e l'arresto di Massimo Ferrero. L'ex attaccante in una lunga intervista ha ripercorso le fasi della trattativa che lo hanno portato a Genova, rivelando anche un retroscena su Garrone: "Mentre ero a Gardaland mi chiama per l’ennesima volta Daniele Faggiano. Gli dissi che il trasferimento sarebbe stato difficile perché avevo cambiato casa da soli 3 giorni a Modena,Volevo andare per la piazza ma non volevo andare per la società".

"Quando fu il momento di chiudere la trattativa per trasferirmi, Faggiano mi telefona dicendomi che avevano firmato tutte le carte ma che non sapeva se avevano fatto in tempo o meno a depositare il contratto in Lega" prosegue caputo a Ocw Sport. ", e da lì ho saputo che ero ufficialmente della Samp. Ero stato venduto per 5 milioni di euro".L'ex attaccante di Sassuolo e Empoli poi ha svelato un retroscena conseguente all'arresto di Ferrero: "Partiamo benissimo, sono contento e con una tifoseria spettacolare e faccio anche gol nel derby.perché voleva cambiare l’allenatore. Quel giorno noi calciatori finito l’allenamento stavamo tornando a casa, quando riceviamo la telefonata della società che ci voleva tutti urgentemente al centro sportivo. Torinamo lì con la paura che qualcuno avesse il Covid ma la realtà fu diversa:proprio a Milano dove si era recato. Era il giorno del Derby della Lanterna.Si era fatto mettere la TV in cella per seguirci e si era fatto dare il telefono per mandarci un videomessaggio».

Eppure Caputo ha apprezzato particolarmente il Viperetta: ". Mi ha preso sempre a cuore, è uno che ti dice le cose in faccia. Quando andavamo male veniva nello spogliatoio e diceva “Vi prendo tutti a bastonate, siete una squadra ci cerebrolesi”, diceva queste cose qua".Dopo l'arrivo di Giampaolo, Caputo voleva andare alla Lazio: "Il secondo anno poi siamo ripartiti con Giampaolo ma. Il mister voleva che io rimanessi, ma gli dissi che la Lazio era un’occasione talmente importante per me che non potevo rifiutarla. Il DS blucerchiato si era impuntato: per il mio trasferimento voleva i soldi del cartellino. Provai a spiegargli che a 35 anni nesusno avrebbe pagato per il mio cartellino e che se fossi andato in biancoceleste almeno li avrei liberati di un ingaggio pesante, ma non volle sentire ragioni. Fu così che rimasi a Genova"

"Arriviamo a gennaio del secondo anno e mi viene comunicatoe per via delle difficoltà si stava optando per un ridimensionamento" prosegue Caputo. "Alla fine già a dicembre mi chiamò l’Empoli, la telefonata me la fece il Direttore Pietro Accardi. Mi offrì 1 anno e mezzo di contratto con rinnovo in caso di salvezza. Mi salvai con l’Empoli guadagnandomi il rinnovo, la Samp retrocesse".