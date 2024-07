Fantacalcio: quando torna Gila? Conviene prenderlo all'asta?

Getty Images

Pronti via e subito lo stop. Perla nuova stagione con la maglia dellasi è aperta con un infortunio. Il difensore spagnolo ha riportato unanel corso degli allenamenti che lo ha costretto subito a interrompere la preparazione con il resto della squadra e iniziare immediatamente il percorso di recupero. L’ex Real Madrid continua a lavorare e precede verso il recupero.Secondo la tabella di marcia stabilita dallo staff medico della Lazio, il rientro di Mario Gila In gruppo è previsto per la seconda settimana di agosto, a ridosso dell’esordio in campionato della squadra di Marco Baroni all’Olimpico contro il Venezia.

- Mario Gila salterà la sfida contro il Venezia, debutto della Lazio nella Serie A 2024/25, mentre dovrebbe essere a disposizione già per la trasferta contro l’Udinese o al massimo contro il Milan all’Olimpico, nel match del 1° settembre. Il difensore spagnolo dovrebbe esordire, dunque, ufficialmente prima della sosta per gli impegni della nazionale.Lo stop di Mario Gila non sarà lungo e lo costringerà a saltare poche partite. Il difensore spagnolo è stato tra le note liete della passata stagione in casa biancoceleste e in questa annata parte avanti nelle gerarchie di Baroni per far coppia con Romagnoli al centro della difesa., Mario Gila può essere un buon investimento come terzo o quarto slot nel reparto arretrato, per assicurarsi un titolare in rosa.