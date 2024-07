Lazio, Correa vuole convincere Lotito a farsi riprendere: ecco come

Getty

Joaquinpuò diventare davvero un nome caldo per la. Il Tucu è di fatto ai margini del progetto, con Inzaghi - che pure lo aveva voluto con sé in nerazzurro - ormai orientato su altre idee per la rosa, e per questo l'argentino, classe '94, sta cercando una nuova sistemazione. E tra le opzioni vagliate, quella del ritorno in biancoceleste sarebbe una delle preferite.Correa per avrebbe ancora un altro anno di contratto con i Campioni d'Italia, dove è rientrato dopo il prestito dell'anno scorso all'Olympique Marsiglia. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, per semplificare il suo addio e trovare una nuova avventura il calciatoreSoluzione che lo porterebbe con più facilità ad offrirsi proprio alla Lazio, con Lotito che potrebbe valutare la possibilità del ritorno a costo 0 del giocatore.

Il Tucu aveva vestito la maglia biancoceleste tra il 2018 e il 2021, vincendo una coppa Italia e una Supercoppa Italiana con l'aquila sul petto. Era arrivato dal Siviglia per 16 milioni di euro e aveva totalizzato 117 presenze e 30 gol in tutte le competizioni prima di salutare Roma e seguire Inzaghi a Milano., visto che l'Inter lo ha acquistato per 30 milioni totali, tra prestito, riscatto e bonus. Il suo futuro però ora è tutto da decifrare.