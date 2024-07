Farioli boccia Tahirovic: fuori rosa all'Ajax, era pupillo di Mourinho a Roma

ANP/AFP via Getty Images

CHI E' FRANCESCO FARIOLI

Da pupillo diallaa fuori rosa all', da investimento importante a esubero: l'arrivo diha cambiato tutti gli scenari perI giallorossi si ricordano del centrocampista 21enne, lanciato dallo Special One nella Capitale, oggi il bosniaco finisce sul mercato, bocciato dal nuovo tecnico dei Lancieri.- Farioli, riferisce il Telefraaf, ha deciso di: Tahirovic spicca tra gli epurati, con lui anche

- Cosa succede ora con Tahirovic? Il bosniaco e i tre compagni di squadra tagliati da Farioli finiscono sul mercato, ma in attesa che qualche società si faccia avanti per scommettere su di loro si alleneranno con lo, la formazione riserve del club di Amsterdam. I quattro non prenderanno parte alla trasferta di giovedì contro il Vojvodina, preliminari di Europa League.- Nel 2021 la Roma aveva rilevato Tahirovic dal Vasalunds pere conaveva trovato il primo trampolino di lancio della carriera: il 13 novembre 2022 l'esordio in Serie A contro il Torino, da lì altre 12 presenze fino al termine della stagione.

- Il rendimento del bosniaco aveva ben figurato nelle occasioni concessegli e aveva convinto l'Ajax ad acquistarlo la scorsa estate: i Lancieri hanno versato alla Romaper Tahirovic che nel 2023/24, al suo primo anno in Olanda, ha collezionato 17 presenze con 2 gol a referto.