Roma, Soulé saluta la Juventus: "Grazie di tutto, non ti dimenticherò mai"

Matiaschiude una pagina della sua giovane carriera e ne apre un'altra. Dallaalla, il talento argentino è di certo uno dei protagonisti di questo mercato. Con i bonus, oltre alla parte fissa, il passaggio del giocatore messosi in luce con ilsposterà circa. Come, il fantasista fa il percorso da Torino alla capitale ma non dimentica la squadra che l'ha preso giovanissimoe gli ha permesso di diventare uno dei prospetti più interessanti della Serie A.

"Grazie cara Juventus per tutti questi anni insieme, sono cresciuto come persona e soprattutto come uomo. Grazie a tutti i tifosi e tutte le persone che lavorano nel club che mi hanno sempre trattato bene dal primo giorno.Muchas gracias", il messaggio sui social del neo giocatore della Roma.Arrivato a Roma tra due ali di folla, l'argentino si sottoporrà alle visite mediche e quindi sarà annunciato dal club diche tanto ha spinto per averlo. A Torino c'è chi non lo rimpiange e vede la sua cessione come un modo per ottenere liquidità per rinforzare la rosa e altri che invece speravano potesse avere più spazio nella nuova Juve di. Per questi, forse, il rammarico sarà ancora maggiore dopo il messaggio di sentiti saluti di Soulé.