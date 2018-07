L'Udinese ha un nuovo obiettivo per l'attacco. Ci sono stati contatti col Genoa per arrivare alla punta ex Milan Lapadula: i due club stanno valutando formula e costi dell'operazione.

Il Genoa è ai dettagli con la Juve per Favilli (si chiude dopo la tournèe): oggi è in agenda un incontro. Per la mediana quasi sfumato Bertolacci (Milan), si tratta Krunic (Empoli, anche il Torino in corsa).



L’Empoli per la mediana è vicina a Capezzi (Sampdoria), si trattano anche Acquah (Torino) e Cataldi (Lazio). Luperto di ritorno in prestito dal Napoli.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i friulani chiudono per Nicolas (Verona) con Scuffet verso Frosinone insieme ad Hallfredsson. In difesa c'è la prima offerta ufficiale per Nikolaou, 19enne dell'Olympiacos.



Il Frosinone insiste per Castan (Roma), per la difesa occhi anche su Silvestre (Sampdoria) e nelle ultime ore sul romeno Tosca. Sembrava fatta per il centrocampista olandese del Nac Breda, Rai Vloet, ma nel pomeriggio il giocatore a sorpresa, al Frosinone ha preferito il Chiasso con cui ha già firmato.