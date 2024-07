Fenerbahçe, UFFICIALE: preso En-Nesyri. Ecco quanto è stato pagato

Redazione CM

56 minuti fa

La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità. Il Fenerbahçe ha ufficializzato l'arrivo dal Siviglia dell'attaccante marocchino Youssef En-Nesyri. La punta che tanto piaceva a De Rossi, per il quale la Roma non ha trovato l'accordo con il club andaluso, è costata 20 milioni di euro più bonus. En-Nesyri lascia il sud della Spagna con un bilancio di 196 partite e 73 gol.



COLPO DA CHAMPIONS - In attesa di En-Nesyri, Josè Mourinho si gode Edin Dzeko. L'ex Inter ha aperto la sua stagione al Fenerbahce con una sensazionale tripletta sul campo del Lugano, nell'andata del secondo turno preliminare di Champions League, decisiva nel 3-4 finale.