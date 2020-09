Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Portogallo e Croazia, dicendo la sua sulle condizioni di Ronaldo, stella portoghese della Juve ko per infortunio: "Si è allenato bene lunedì e martedì, poi mercoledì ha avvertito questo dolore al piede. Non sapevamo cosa fosse, poi dopo pranzo il piede è diventato rosso e ci siamo accorti che non era un infortunio ma un’infezione. E’ stata trattata con antibiotici: oggi va meglio, è stato visitato da un dermatologo e aspettiamo l’evoluzione. Sicuramente domani non potrà essere al 100%: non è un infortunio che guarisce in 2-3 giorni".