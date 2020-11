Señores y señoras, ecco a voi. Dopo un anno di apprendistato e le fisiologiche difficoltà a passare dalle "coccole" e dagli elogi per i lampi di classe mostrati col Benfica a un contesto più competitivo ed esigente come quello della Liga,all'Atletico Madrid. Con 5 reti in 7 partite,e anche in Champions League l'avvio è stato ottimo con 2 centri in 3 partite. Le aspettative per i quasi 130 milioni di euro spesi per trovare il dopo-Griezmann sono finalmente ripagate e forse- L'acquisto a sensazione di Luis Suarez dal Barcellona è stato il punto esclamativo dell'ultimo mercato, ma soprattutto il miglior complemento possibile per esaltare le qualità di Joao Felix. CheE poi l'86% di precisione dei passaggi effettuati, il 100% vinto degli uno contro uno e 6 palle riconquistate. Una prova completa, totale, per un ragazzo di soli 20 anni.- L'Atletico Madrid viene da una stagione ricca di contraddizioni e caratterizzata da molte delusioni: mai in corsa per la conquista dell'ultimo campionato, frenata dalle difficoltà del suo reparto d'attacco e dalla filosofia spesso eccessivamente speculativa del suo allenatore, in Champions League il fracaso è stato ancora più rumoroso, con una vera e propria lezione di gioco subita per mano del Lipsia., un nuovo simbolo nel quale identificarsi. Señores y señoras, ecco a voi Joao Felix.