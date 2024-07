Redazione Calciomercato

Fiorentina a caccia di occasioni: occhi su Thorstvedt. Ed è concorrenza alla Roma sugli esterni

45 minuti fa



Dopo l'acquisto di Moise Kean, in arrivo a Firenze nel corso di questa settimana, la Firoentina continua a monitorare diverse situazioni in sede di calciomercato. Soprattutto, visti i tanti addii, i viola stanno cercando profili che possano rinforzare la mediana e gli occhi, si legge su La Gazzetta dello Sport, sono finiti su Thorstvedt del Sassuolo che non vuole restare in Serie B e Firenze sarebbe per lui un'opzione concreta. Ma i viola sono anche al lavoro per puntellare le corsie esterne.



CONCORRENZA - In particolare, si legge sulla rosea, la Fiorentina monitora con interesse Pontus Almqvist, esterno del Rostov che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Lecce. Il ragazzo piace però anche alla Roma e si profila un duello di mercato all'orizzonte.