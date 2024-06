Getty

Addio Fiorentina, chi vuole ora Bonaventura: tutte le piste

47 minuti fa



Nella rosa della Fiorentina per la prossima stagione non figurerà Giacomo Bonaventura. Classe 1989, il centrocampista è da oggi uno svincolato: si accaserà, da parametro zero, nella squadra che vorrà.



A quasi 35 anni l'ex Milan ha dimostrato di saper essere ancora decisivo in Serie A: ecco perché sono già parecchi i club che si sono informati sulla sua situazione. Sondaggi sono arrivati da Monza e Como ma non è da escludere anche un'avventura all'estero. Le prossime settimane saranno decisive per stabilire il futuro del centrocampista marchigiano.