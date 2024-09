è stato presentato alla stampa da nuovo calciatore della Fiorentina. Queste le sue parole direttamente dal Viola Park: "Quando sono tornato a Milano i dirigenti mi hanno subito detto che dovevano vendere e che ero sul mercato. Mi sono messo in testa di lasciare il Milan e ho avuto l'opportunità di venire a Firenze. Qui c'è un progetto ambizioso e per me è stato semplice venire qua. Non ho mai avuto dubbi sul venire qua.""Mi piacciono tante cose fuori dal campo. Ma sono qua per il progetto ambizioso e voglio crescere. Qui c'è una squadra forte e c'è la possibilità di vincere e crescere. Avrò dei momenti per scoprire questa meravigliosa città. Voglio conoscere questa squadra e adattarmi il più velocemente possibile"

"Mi viene naturale. E anche qui mi sono sentito subito. Cercherò da subito di aiutare la squadra. Io vivo per i miei compagni e farò quel che posso. Il ruolo? Mi piace giocare a calcio. Ho giocato ovunque, anche se mi vedo di più nei due in mediana""Non sono simile a lui. Cerco soltanto di lavorare e cerco di essere un giocatore atipico. Alcuni dicono che mi manca velocità. Ma queste sono le mie qualità. Cerco di essere un punto di riferimento per la squadra. Ho tanto su cui migliorare e sono giovane. Ma sono nel posto giusto per migliorare"

"Ho fatto solo un allenamento. Vogliamo tutti la stessa cosa: vincere e dare il massimo per il club e i tifosi. In A ci sono squadre forti, ma vogliamo ritagliarsi il nostro spazio. Non abbiamo limiti, dobbiamo lavorare forte. Dobbiamo conoscerci bene perché ci sono stati molti cambi."- "La Serie A fa crescere tanto, soprattutto quando arrivi dall'estero. Parliamo di un campionato molto diverso rispetto agli altri. tatticamente è il più difficile del mondo. Chi passa da qua diventa più completo. Cambiare posizione mi ha aiutato tanto e ho lavorato tanto anche nella fase difensiva. Sto bene e voglio crescere dando il massimo"

- "Averla è fondamentale. Io punto a questo: avere una stagione di riferimento giocando più partite possibili e rimanere ad alto livello. Voglio far vedere che posso mantenere un livello alto su tutta la stagione"- "Voglio far vedere che posso dare belle performance. Se faccio bene c'è spazio per me in Nazionale. Non ho lavorato ancora molto con la squadra e il mio obiettivo adesso è conoscere meglio tutti"- "Per difendere bene bisogna tenere la palla. Dobbiamo dominare le partite e giocare con personalità. Così si è già organizzati per difendere. Questo per me è fondamentale. Anche noi centrocampisti dobbiamo dare una bella mano. I gol? Voglio aiutare al massimo i miei compagni, ma ho solo l'obiettivo di vincere, mi va bene anche fare 0 gol e 0 assist. Sono uno che rischia tanto, non m'importa avere il 100% di passaggi di riusciti"

- "Ci ho parlato. Mi ha sempre parlato bene di Firenze. Quando ho avuto l'opportunità di venire ero già pronto. Ma non c'è bisogno di essere convinti a venire qua. Sono super felice. Gol sotto la curva? Bello, ma io voglio festeggiare le vittorie"- "Non so se è vero. L'unica cosa è che voglio far bene e non ho niente contro il Milan, voglio tutto il bene per i rossoneri. Sono qua solo per lavorare al 100%."