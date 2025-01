"In questo momento siamo lunghie dobbiamo sopperire tutti insieme. Non è questione di uno o due giocatori, sono le caratteristiche che fanno la differenza". A far chiarezza su cosa sia parzialmente successo alla Fiorentina in queste ultime settimane ci ha pensato lo stesso Raffaele Palladino prima della partita contro il Torino.... Il tasso tecnico là in mezzo non manca di certo, maSarà (anche) per questo che i viola non trovano la vittoria dal lontanissimo 8 dicembre.

E' arrivatodal Napoli, che ha aggiunti agonismo e gamba, ma evidentemente non basta. E con un Cataldi a mezzo servizio per le tante problematiche fisiche, la Fiorentina è, non l'unico reparto che ha bisogno di una mano, per la verità. Questione di priorità, e a 10 giorni dalla fine del mercato Pradè e Goretti stanno cercando di capire quanto spazio di manovra possa esserci su un paio di tavoli in particolare.Da una parte c'è, giovanissimo talento delin prestito al Besiktas nato in Italia e già nel giro delle nazionali giovanili azzurre. Chi lo conosce bene parla di un piccolo Pogba. Al momento, come hanno raccontato i colleghi di Violanews,. Distanza non incolmabile, ma la trattativa sembra oggi vivere una situazione di stallo. Anche perché quello del classe 2004 non è l'unico profilo attenzionato dai viola.

Perché il nome dicontinua ad aleggiare sullo sfondo. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi dei dialoghi con la Fiorentina a proposito della possibilità di un suo trasferimento a Firenze. Al momento quella che porta all'ex Atalanta è una pista tutta in salita. Cristante guadagna cifre piuttosto importanti (3 mln di euro l'anno) che la Fiorentina considera fuori mercato. Ma al Viola Parksul fatto che questa operazione si possa sbloccare, magari nelle ultime ore di mercato, limando le distanze che ci sono fra domanda e offerta.