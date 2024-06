Getty

Fiorentina, Zaniolo è un serio obiettivo. Si studia la formula per soffiarlo all'Atalanta

15 minuti fa



Quello di Nicolò Zaniolo è un nome che ciclicamente ritorna in orbita Fiorentina durante tutte le sessioni di calciomercato. Staolta, però, le cose potrebbero essere più concrete di quanto si creda. Per la Fiorentina, infatti, è un vero e proprio obiettivo di mercato per la prossima stagione, tant'è che il compianto Joe Barone ne aveva già parlato con il suo procuratore Vigorelli a proposito di un possibile trasferimento in viola, rende noto il Corriere dello Sport.



PIANI - Secondo il quotidiano, la società gigliata sta studiando il piano per provare a soffiarlo all'Atalanta, che pure è interessata al ragazzo. Per adesso, la società di Bagno a Ripoli si è limitata ad un sondaggio con il Galatasaray, club proprietario del cartellino che vuole in primis monetizzare con un suo eventuale trasferimento.