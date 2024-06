Palladino e i suoi fedelissimi: la Fiorentina mette nel mirino Colpani e Carboni

Getty Images

Ieri è ufficialmente iniziato il nuovo corso dellatargato Raffaele. L'allenatore napoletano ha infatti posto la sua firma sul contratto che lo lega ai viola fino al 2026 (con opzione al 2027) e da oggi il tecnico, di concerto con la società, inizierà a programmare le prossime mosse di mercato del club gigliato. Secondo quanto scrive la Nazione, la Fiorentina potrebbe presto tentare l'affondo per alcuni giocatori che Palladino ha avuto nella sua avventura da allenatore del Monza.- La viola punta con grande interesse. Ma ci sono anche altri nomi sul taccuino di Daniele Pradè e Alessandro Ferrari. Uno di questi è Alberto Dossena del Cagliari per la difesa. Quanto al centravanti, invece, il nome preferito del board gigliato è quello di Andrea Pinamonti che, dopo la retrocessione col Sassuolo, potrebbe lasciare l'Emilia ad un buon prezzo.

- Il fantasista, lanciato da titolare proprio da Palladino, è stato protagonista di un avvio di campionato stellare, salvo poi calare un po' nella seconda parte di stagione. Per lui il prezzo non è esorbitante, anche se siamo sopra i 20 milioni. Ma non manca la concorrenza: la Lazio vorrebbe calmare le acque con Tudor regalandogli proprio El Flaco.- L'argentino di proprietà dell'Inter, mezza punta o esterno, era già stato cercato dai viola a gennaio, ma la richiesta dei nerazzurri per spostarlo da Monza è stata troppo alta: 30 milioni. Non che si possa scendere sotto i 25, ma il giocatore è in rampa di lancio e un altro anno con Palladino sarebbe perfetto per la sua crescita.