Fiorentina, ecco come sta Gudmundsson: la decisione verso Como e il programma di recupero

, valida per il 13° turno del campionato di Serie A,Nelle scorse ore, il recupero dell'attaccante islandese, costretto a saltare le ultime quattro partite per infortunio (lesione alla coscia destra), sembrava cosa fatta. Invece,, in programma domani alle 15, non essendo stato convocato dal tecnico viola Raffaele Palladino.L'obiettivo è infatti quello di preservarlo e farlo rientrare al meglio nel successivo match di campionato

: oltre a Gudmundsson, ancora out anche Richardson. Tornano invece a disposizione Cataldi e Ikone. Non partirà con la squadra Biraghi che ha accusato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro.: De Gea, Martinelli, Terracciano.: Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.: Adli, Bove, Cataldi, Colpani, Rubino, Mandragora.: Beltran, Ikone, Kean, Kouame, Sottil.