Fiorentina, Gudmundsson ancora non convocato: come sta e quando torna

Non avrebbero dovuto esserci dubbi, addirittura c'era chi dava Alberttitolare all'esordio con la maglia della Fiorentina; nulla di tutto ciò, perché l'attaccantein vista della gara di Bergamo contro l'Atalanta.In un Gewiss Stadium appena rinnovato, quindi, non ci sarà l'ex Genoa, che la Fiorentina ha preso in prestito oneroso con un riscatto che è obbligatorio, ma può diventare opzionale in base all'esito del processo cui un paio di giorni fa Gudmundsson ha presenziato a Reykjavik, in patria., quella minima una volta attivato il riscatto a 25.

Eppure nelle prime sei partite la rivelazione dello scorso campionato è rimasta a guardare,. Nella conferenza stampa di presentazione aveva dichiarato di essere speranzoso di recuperare prima della sosta, eppure a 15 giorni dalla gara col Monza non è ancora pronto per dare il suo contributo.In realtà, Palladino già dopo il 2-2 con i brianzoli era scettico sulle possibilità di avere il suo numero 10 alla ripresa del campionato.o. Non ci sono avvisaglie su altri problemi di natura fisica, per cuidi domenica 22 settembre alle ore 12:30. Che, probabilmente, segnerà anche il tanto sospirato esordio in viola...