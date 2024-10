GETTY

Fiorentina, i convocati per Lecce: la decisione su Kean

un' ora fa



Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida contro il Lecce in programma al Via del Mare nella giornata di domani alle ore 15, per l'ottava giornata di Serie A. Fra i viola, restano a casa gli infortunati Marin Pongracic e Rolando Mandragora.



Di seguito l'elenco dei convocati:



Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano



Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Moreno, Parisi, Ranieri



Centrocampisti: Adli, Bove, Cataldi, Richardson



Attaccanti: Beltran, Colpani, Gudmundsson, Ikone, Kean, Kouame, Sottil