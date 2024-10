Getty Images

Fiorentina, Kean: "Io capocannoniere? E' ancora presto. Sul duello con Retegui..."

37 minuti fa



Al termine della sfida tra Fiorentina e Roma, partita che si è conclusa con il risultato di 5-1 per i Viola, Moise Kean - autore di una doppietta - ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni:



LA FIDUCIA - "In cosa mi sento più forte? Mentalmente. Sono arrivato qua e mi hanno accolto davvero bene, sento l'affetto della gente, sono stimolato a far bene".



RETEGUI - "La concorrenza con Retegui? Se non ci fosse lui non sarebbe bello, la competizione fa bene anche al calcio italiano, è bello vedere che produciamo gol. Mateo è una gran bella persona. Capocannoniere? E' ancora lunga..."