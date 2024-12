Getty

Fiorentina, la nota di Commisso per Bove: "Forza Edoardo, sei forte e con un grande carattere"

Redazione CM

27 minuti fa

Grande paura allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, al 17' del primo tempo, nel match tra Fiorentina e Inter, valido per la 14esima giornata di Serie A: il centrocampista classe 2002 della squadra viola, Edoardo Bove, ha accusato un malore ed è crollato a terra a centrocampo, con i compagni e gli avversari attoniti e in ginocchio, qualcuno in lacrime, prima di essere trasportato in ospedale.



LE PAROLE DI COMMISSO - Queste le parole del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso che, insieme alla moglie Catherine ed alla sua famiglia, è in costante collegamento con Firenze dagli Stati Uniti per supportare Edoardo Bove e i suoi familiari: "Forza Edoardo, siamo con te. Sei un ragazzo forte e con un grande carattere. Siamo vicini alla famiglia del ragazzo in questi momenti"