AFP via Getty Images

Malore a Bove, Lecce-Juventus si gioca regolarmente

7 minuti fa



La Lega ha deciso che il calcio non si ferma e che la partita tra Lecce e Juventus, in programma alle 20.45, si giocherà regolarmente.



IN CAMPO - Dopo il malore subito da Edoardo Bove in Fiorentina-Inter, con il giocatore viola che è attualmente in Ospedale di Careggi, ci si chiedeva se il rinvio della partita potesse riguardare anche i match successivi a quello fra nerazzurri e viola: non sarà così e dunque, almeno per quanto riguarda la sfida di stasera, si giocherà regolarmente.