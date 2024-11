Fiorentina, l'agente di Gosens: "E' nel posto giusto. Pagato meno della metà di quanto speso dall'Inter"

Getty Images

dopo quello del 2-2 con il Monza al debutto con la maglia della Fiorentina. L'esterno ha regalato. L'ex Atalanta e Inter, dopo una stagione difficile all’Union Berlino, si è ripreso a Firenze, ritrovando una fiducia che mancava dai tempi di Bergamo.A TMW ha parlato Gianluca Mancini, l’agente del tedesco,Numeri importanti per un esterno: “E’ stata una bella giornata. Robin ci ha sempre abituato bene con le sue statistiche e i suoi numeri, che non sono certo da terzino. Con quello di ieri ha realizzato il 50° fra gol e assist in Italia:

L'inizio con la Fiorentina è stato ottimo per Gosensdue gol e due assist. Numeri importanti, che fanno capire la sua centralità nel progetto di Raffaele Palladino: “L’esperienza in Serie A lo ha aiutato, calcisticamente è cresciuto in Italia. L’Union Berlino è stato di passaggio, a livello di squadra non è andata bene anche perché ci sono stati due allenatori diversi e ha ricoperto più ruoli.. La classifica permette di lavorare con serenità e tranquillità. Le cose stanno andando nel verso giusto, Palladino sta dimostrando di essere un grande allenatore. La Fiorentina è ambiziosa e deve stare lassù, per come si stanno mettendo le cose credo che ce la farà”.

Daniele Pradè è riuscito a cogliere un’occasione importante. Gosens veniva da un’esperienza personaleche, però, aveva chiuso al quindicesimo posto in Bundesliga dopo una stagione colma di diffcioltà, e da quella tutt’altro che esaltante all’Inter,senza, però, mai essere realmente al centro del progetto. Una trattativa raccontata da Mancini, con la Fiorentina che ha preso a cifre basse un calciatore in grado di fare la differenza: “Pradè è stato bravissimo a cogliere l'occasione,E' stato bravo coi tempi, aspettando gli ultimi giorni di mercato per ottenere le migliori condizioni. Ha presoa cifre molto basse per quelle che si vedono oggi in giro. C'erano un po' di altri interessi, quelli che avete letto sui media come Atalanta, Bologna, Torino.E' arrivato in diritto di riscatto, nel momento in cui ci sarà la volontà la Fiorentina ha la possibilità di riscattarlo in ogni momento, altrimenti scatterà l'obbligo quando raggiungerà una percentuale di presenze”.

La Fiorentina, in estate,L’Inter, nel gennaio 2022, lo aveva pagato 25 milioni totali, bonus compresi, per poi rivenderlo, nel 2023, all’Union per 15 milioni di euro.