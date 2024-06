Fiorentina, le pagelle di CM: Belotti bissa nella sua terra, non male Martinelli!

Getty Images

dal prestigioso quotidiano britannico The Guardian è stato inserito nella lista dei 60 migliori giovani talento sotto i 18 anni di età, ma questa sera Lookman non gli lascia scampo. Lui è comunque attento, anche quando non riesce a trattenere la palla tra i guantoni, fa in modo che non arrivi sui piedi sbagliati. Buona la prima.si fa subito beffare da Lookman, poi si riprende un po’.a un certo punto, si prende pure gli applausi dei bergamaschi perché riesce a fermare Lookman, impresa quasi impossibile. Non riesce però a deviare il tiro in rete di Scalvini. Fa innervosire Lookman e Toloi, guadagnando minutin preziosi.

Lookman lo sorprende con un paio di tunnel.ci crede sempre, in difesa e in attacco, dove prova a beffare Carnesecchi anche sui rinvii. Fissa il settore ospiti quando partono i fischi, come dopo la finale.fa il suo, lotta su ogni pallava vicino al gol, combattivodà il suo apporto).non sbaglia davanti alla porta, legge perfettamente i tempigrazie al suo tiro sporco arriva il secondo gol di Belottibuona la copertura degli spazi e l'intensità, freschezza fondamentale nella fase finale).

: veloce e intuitivo, serve un paio di spunti, su quella corsia quasi nessuno riesce a prenderlonon fa meglio del predecessore ma segue le sue orme).realizza una doppietta nella sua città d’origine, di testa e di piede, l'ultimo regalo ai viola.saluta con una vittoria non scontata, anche se inutile