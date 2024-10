Getty Images

Tutto sommato, la Fiorentina può tirare un respiro di sollievo. Uscito estremamente dolorante dal campo sul finire di primo tempo nella partita fra Fiorentina e The New Saints, si era davvero temuto il peggio pered il suo ginocchio, che aveva subito una torsione innaturale dopo una conclusione. Tuttavia, gli esami strumentalima soltanto al menisco e il ragazzo è già stato operato quest'oggi, come annuncia la Fiorentina."ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Rolando Mandragora è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani, perfettamente riuscita, si è resa necessaria per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa a seguito di un trauma distorsivo durante azione di gioco. Rolando inizierà già da questa sera il programma riabilitativo stabilito."

Si prospetta uno stop piuttosto lungo, dunque, per l'ex Torino, anche se molto più contenuto rispetto alle brutte sensazioni che si respiravano ieri. Possibile che, dunque, che fra convalescenza e riabilitazione Mandragora possa già far rientro