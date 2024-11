Fiorentina, Palladino: "Decisivi gli episodi, ma non abbiamo problemi in difesa"

Getty Images

Al termine della partita di Conference League vinta dallper 2-1 sulla, l'allenatore dei viola Raffaeleha analizzato la sconfitta ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni:– “Credo che la partita sia stata preparata nel modo giusto. Abbiamo avuto il controllo del gioco fin dall’inizio e loro giocavano dietro e in ripartenza.e in ripartenza ci hanno fatto male. Abbiamo commesso degli errori tecnici, ma visto il loro gioco non era semplice. Bisogna analizzare gli errori e ritrovare l’equilibrio”.

- “Sicuramente gli automatismi difensivi sono fondamentali.. Il nostro portiere non ha fatto nessuna parata. Abbiamo preso alcune ripartenze. Loro si difendevano e poi con i giocatori di gamba ripartivano. Non è una questione di difesa o di centrocampo o di attacco”.