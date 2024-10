Fiorentina, Palladino ritrova Moise Kean: convocato contro la Roma

Buone notizie per la Fiorentina in vista della partita con la Roma delle 20:45. Per la gara contro i giallorossiche era uscito all'intervallo della partita con il Lecce per un problema alla caviglia, saltando anche la gara di Conference League contro il San Gallo.potrebbe anche candidarsi a una maglia da titolare in attacco, dove mancheràalle prese con una lesione a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Assenti anche i lungodegentioltre aalle prese con un risentimento muscolare dopo la partita di Conference.

I convocati per Fiorentina-Roma pic.twitter.com/yxfXSSSiWc — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 27, 2024