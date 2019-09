. L’ultimo acquisto dellaè sbarcato poco dopo le 22 all’aeroporto Amerigo Vespucci. Ai cronisti presenti ha rilasciato le prime dichiarazioni: "primo, fugace, assaggio di Italia, con le visite mediche sostenute a Roma, poi il ritorno in Brasile per sbrigare le ultime pratiche burocratiche. Ora l'attaccante può finalmente iniziare la sua avventura con la maglia viola.Pedro, classe '97, arriva dalla Fluminense in un'operazione da 15 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita del giocatore, riservato al club carioca. Un dettaglio, quest'ultimo, decisivo per la buona riuscita della trattativa. L'attaccante si metterà subito a disposizione di Montella, e proverà ad esserci per quella che a Firenze è la partita per eccellenza, contro la Juventus. Appuntamento tra una settimana al Franchi.