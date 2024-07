Fiorentina, senti l'ex allenatore di Colpani: "Investimentao sicuro, è un piccolo Antognoni"

Getty Images

pare essere il nome più caldo in questo momento in casa Fiorentina. Fabrizio Castori, suo ex allenatore ai tempi del Trapani, ne ha parlato coi colleghi di Violanews sponsorizzandolo in maniera molto forte: "Quando l'ho avuto a Trapani, Andrea era appena uscito dalla Primavera dell'Atalanta. Sin da subito ho visto un giocatore talentuoso sul campo e bravissimo fuori. Ha la testa sulle spalle, caratteristica che, che in questi anni, gli ha permesso di migliorare e crescere sempre di più. E' una premessa importante da fare, perché oltre la passione e il talento per il calcio, avendo queste qualità umane, secondo me può solo migliorare. A volte essere solo bravi palla al piede non basta.

"Di giocatori come lui, in Italia ce ne sono ben pochi. E' un talento puro. Colpani merita di giocare in Nazionale.""Andrea è un investimento sicuro, un ragazzo sul quale scommettere e credere. Io, personalmente, l'ho sempre un po' paragonato, nel piccolo a Giancarlo Antognoni. Ha quelle caratteristiche, quasi uniche, con cui tiene la palla sempre lontana dall'avversario. Il tutto, paragonato a quella qualità, visione del gioco e tiro in porta, mi ricordano per certi aspetti, lo storico 10 della Fiorentina."