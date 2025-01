Fiorentina, ufficiale il passaggio di Christensen alla Salernitana. La formula

Getty Images

Un'altra cessione in casa Fiorentina dopo Michael Kayode che ha da poco lasciato l'Italia per volare in direzione Londra, dove ha breve firmerà col Brentford. Questa volta però, è una cessione minore quella che hanno ultimato i dirigenti gigliati. Si tratta di quella di Oliver Christensen, portiere danese arrivato in Italia nel corso dell'estate 2023. Da tempo fuori rosa, l'ex Hertha ha accettato la corte della Salernitana, che lo ha accolto con la formula del prestito secco. Questo il comunicato della società campana."L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ACF Fiorentina per il trasferimento del portiere danese classe 1999 Oliver Christensen, che approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. L’estremo difensore indosserà la maglia numero 53 e sarà a disposizione di mister Roberto Breda già dalla trasferta di Pisa."

Christensen lasci ala Fiorentina dopo dieci presenze totali e quindici gol subiti. Il danese era arrivato alla Fiorentina per una cifra di poco inferiore ai 5 milioni di euro.