Flaminio, parla l'assessore allo Sport: "Serve tempo per analizzare il progetto di Lotito. Favortismi? Accusa falsa"

L'iter per la rinascita delloentra nel vivo. L'assessore allo Sport di Roma Capitale,, oggi ha spiegato al Messaggero che nei prossimi giorni si aprirà la Conferenza dei Serivzi sulormai oltre un mese fa in Campidoglio. Queste le sue parole:"Questa è un’idea di cui si parlava da tanti anni e ora la S.S.Lazio è passata dagli intendimenti ai fatti concreti. L’iter è partito. I proponenti stimano in circa 5 anni la dirata dei lavori per la realizzazione della struttura e per le opere di urbanizzazione, con un investimento di circa 400 milioni di euro complessivi.. Per questo abbiamo costituito un gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento Sport con gli uffici capitolini competenti per materia: Urbanistica, Lavori Pubblici, Patrimonio, Mobilità e Ragioneria Generale. Non amo i signori ‘no a priori’. Non ci sono veti su nessun progetto a priori. Il Flaminio, fin dalla sua nascita, è stato uno stadio a vocazione sportiva. Sin da quando fu progettato nel 1908 e poi con le successive ristrutturazioni, compresa quella per le Olimpiadi del 1960 e poi via via fino a che è rimasto attivo (nel 2011), ha sempre mantenuto la sua funzione. OraSolo successivamente potremo esprimere un giudizio completo".

Sulla lettera che laha inviato all'ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione), denunciando presunti favoritismi del Comune di Roma verso il progetto della Lazio (quello della Roma Nuoto è stato consegnato diverso tempo prima e l'analisi della Conferenza dei Servizi è già in corso), lo stesso Assessore ha dichiarato: "Si tratta di un’La valutazione della Roma Nuoto non è ancora conclusa: è in corso l’analisi del piano economico finanziario la cui osservazione è stata presentata solo il 10 gennaio 2025.Chi amministra una città, deve farlo in autonomia, nel rispetto delle regole e senza pressioni di alcun tipo. Quando il Tar ci ha chiesto di riaprire la conferenza dei servizi, avviata dalla giunta Raggi, lo abbiamo fatto in tempi record. E i nostri uffici hanno sempre dato modo alla Roma Nuoto di integrare la documentazione quando è risultata carente".