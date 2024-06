AFP via Getty Images

"Fofana al Milan": parola di Fabregas

Redazione CM

4 ore fa



Il Milan è alla ricerca di almeno un rinforzo per reparto sul mercato. A centrocampo nel mirino c'è Youssouf Fofana. Il franco-maliano è sotto contratto fino a giugno 2025 con il Monaco, dove è arrivato per 15 milioni di euro dallo Strasburgo nel mercato di gennaio del 2020. Quando nella squadra monegasca giocava anche Cesc Fabregas. L'ex centrocampista spagnolo di Arsenal, Barcellona e Chelsea ha terminato la propria carriera da calciatore nel Como, che quest'anno ha portato in Serie A da allenatore.



L'INDIZIO - Lo stesso Fabregas ha dichiarato al poadcast Planet Premier League della BBC: "Conosco Fofana, abbiamo giocato insieme. Non ho mai sentito parlare di un interesse del Manchester United, ma ho sentito che andrà al Milan perché il nuovo allenatore arriverà dalla Francia e sarà Paulo Fonseca. Si conoscono, vedremo".