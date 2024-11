Foggia-Juventus Next Gen: formazioni, dove vederla in tv e streaming

gettyimages

, alle prese con una classifica deficitaria e un impatto sulla nuova stagione da dimenticare, nella quattordicesima giornata del Girone C di Serie C cercano punti per risollevare un morale reso bassissimo dal rendimento flop offerto finora.I satanelli, sconfitti a Cava de' Tirreni e precipitati sul fondo della graduatoria, non vincono da 5 gare e devono interrompere un filotto horror fatto di 3 ko e 2 pareggi; stessa musica - se non peggiore - per la Juve 'B' di Paolo Montero (a quota 7), che in 13 turni ha ottenuto solo un successo e prima dello 0-0 col Latina era reduce da ben 6 passi falsi consecutivi.

Tutto ciò che c'è da sapere su Foggia-Juventus Next Gen: data, orario, formazioni, diretta tv e streaming.Foggia-Juventus Next Gen, in diretta tv, sarà visibile su Sky Sport (252).Foggia-Juventus Next Gen sarà visibile anche in diretta streaming utilizzando NOW oppure Sky Go.