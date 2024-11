Fonseca: "Serve un Milan come contro il Real Madrid, i fischi si trasformano vincendo. Musah? Vi spiego la scelta"

AFP via Getty Images

, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a DAZN durante il pre-partita della sfida contro l’Empoli, valida per la 14a giornata di Serie A."Più vicino alla partita col Real. Per le caratteristiche dell'Empoli che gioca molto diretto con cinque giocatori davanti alla nostra linea difensiva".- "Sì, Musah è un aiuto a trovare questo equilibrio. Sarà principalmente sulla linea difensiva ma in generale tutti noi dobbiamo trovare un equilibrio"."Per le caratteristiche dell'Empoli mi aspetto una partita dove loro presseranno uomo a uomo, servirà mobilità e una volta presa palla attaccare velocemente".

"Giocando bene, vincendo la partita. Questa è la cosa principale. Oggi abbiamo un'opportunità, quella di avere i tifosi con noi".