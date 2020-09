Giornate di qualifiche in Formula 1, al GP del Mugello: pole position per Lewis Hamilton su Mercedes, davanti a Bottas (Mercedes) e Verstappen (Red Bull). Per quanto riguarda le Ferrari, che hanno il ‘vantaggio’ del circuito di casa: Leclerc 5°, Vettel 18°. Per Leclerc, con la Ferrari amaranto in onore dei 1000 GP in F1 del Cavallino, un risultato che sorprende in positivo, dopo le recenti delusioni della Rossa.