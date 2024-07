AFP via Getty Images

A sorpresa, le elezioni legislative inhanno visto il trionfo diche ha battutodi, sopravanzato anche dal partito di, premier del Paese.Tra i tanti che stanno provando a spiegare questo capovolgimento di fronte, alcuni hanno sottolineato la grande importanza che ha giocatoIn ritiro con la nazionale impegnata negliin corso di svolgimento in Germania,e compagni hanno parlato apertamente delle loro idee politiche, hanno invitato i francesi ad andare a votare e a farlo in modo che

Le soulagement est à la hauteur de l’inquiétude de ces dernières semaines, il est immense.

Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour que ce beau pays qu’est la France ne se retrouve pas gouverné par l’extrême droite. — Jules Kounde (@jkeey4) July 7, 2024

— Ibrahima Konate (@IbrahimaKonate_) July 7, 2024

La victoire du Peuple — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) July 7, 2024

Così è stato e, sui social, è arrivato il momento di festeggiare per i Bleus. Questi i tweet, postati su X, di alcuni di loro come. Se i primi, tra emoji e dichiarazioni, parlano di, il giocatore del Real Madrid ribattezza questa come