Francia, Rabiot: "Da tanto non giocavamo così, sull'Italia..."

AFP via Getty Images

, centrocampista della, parla ai microfoni di TF1 dopo il 3-1 dei transalpini contro l'Italia a San Siro, match nel quale l'ex juventino ha segnato la sua prima doppietta in nazionale: "Era da molto tempo che non giocavamo una partita del genere, dato che non avevamo lottato in questo modo tutti insieme, fino alla fine. Puntavamo anche a vincere con due gol di distacco, ce l'abbiamo fatta. Mi sono piaciuti l'aiuto reciproco dimostrato in questa partita fra di noi in campo, lo spirito combattivo, lo spirito di squadra, ci siamo davvero divertiti a giocare questa partita".

Rabiot prosegue: "C'era soprattutto una voglia di rivincita rispetto alla precedente partita contro l'Italia, arrivata per vincere in casa propria a San Siro - aggiunge Rabiot, come riporta TMW -. È una bella serata, spero che potremo continuare a mostrare questa faccia, è il vero volto della squadra francese".