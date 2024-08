Getty Images

La notizia del blitz del West Ham per Jean-Clair Todibo ha scosso la serata dei tifosi della Juventus, concentrati da ore sgli sviluppi in entrata per Nico Gonzalez e soprattutto Teun Koopmeiners; invece, ecco la doccia gelata per il difensore francese, ora vicinissimo agli Hammers per una cifra complessiva di 40 milioni di euro.Non è la prima volta, infatti, che Mark Noble e Tim Steidten si immettono su binari già percorsi o sondati da squadre italiane: da Guido, idea del Napoli ma preso a zero dal Real Betis di Siviglia, a Crysencio, un'alternativa a Soulé per la Roma che ha lasciato che fossero gli inglesi ad avere la meglio sull'esterno del Leeds United. Ma anche Niclas: ben 30 milioni, all'incirca, al Borussia Dortmund per un attaccante che il Milan contava di poter pagare molto meno.

Infine, sempre parlando di Milan, è da registrare anche l'inserimento che ha fatto irrigidire, e non poco, il Monaco su: la trattativa era ben avviata, poi, prima della chiusura per Rodriguez, il West Ham ha approcciato il club del Principato facendo lievitare il prezzo del classe 1998. E che dire di Max? Il Napoli lo aveva indicato all'inizio dell'estate 2023 come potenziale dopo Kim, non se ne fece nulla per l'allora capitano del Wolverhampton, un anno dopo passato proprio a Londra.