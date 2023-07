. Ad annunciarlo è stato il club di Dubai attraverso i profili social ufficiali, poco dopo è arrivato anche il saluto della Sampdoria: "Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo. Ciao e grazie, Manolo Gabbiadini". L'attaccante classe '91 lascia quindi l'Italia per una nuova avventura negli Emirati Arabi, all'Al Nasr raggiunge l'ex Spezia Agudelo: Gabbiadini ha firmato un contratto con ingaggio da 3 milioni di euro a stagione.- Dopo la retrocessione della Sampdoria l'addio del giocatore era nell'aria,; ad affondare il colpo è stato il club di Dubai, che che ha convinto Gabbiadini pronto a una nuova esperienza all'estero dopo aver giocato in Inghilterra col Southampton dal 2017 al 2019.